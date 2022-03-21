Gonca Vuslateri iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı yıktı! Kırmızı sütyeni görenlerin aklını aldı...

Zaman zaman yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından kırmızı sütyeniyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

Oyunculuğa 1998 yılında rol aldığı ''Ruhsar'' dizisiyle başlayan Gonca Vuslateri, 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro bölümüne girmeye hak kazandı.

Aliye, Büyük Buluşma, Canım Ailem, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Anne ve Tehlikeli Karım gibi yapımlarda rol alan Gonca Vuslateri, Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı 'Vasfiye' karakteriyle büyük beğeni topladı.

Şimdilerde Allah Yazdıysa Bozsun filmi ile sinemaya dönmeye hazırlanan Vuslateri, son zamanlarda rol aldığı projeler ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu, bu sefer de cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.

KIRMIZI SÜTYENLİ POZLARIYLA NEFES KESTİ

Gonca Vuslateri, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Vuslateri, kırmızı sütyeniyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Vuslateri, paylaşımına ''Yasak arzu doğururmuş. 'Bu ne açıklık' dendiği günden beri hepimizi ter basmış...'' notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımına ''Yaşayan güzellik'', ''Yakıyorsun Gonca'', ''Allah kadını yarattı'', ''İçim açıldı'', ''Kırmızı sana çok yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı.