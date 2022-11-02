Gonca Vuslateri traktör pozlarıyla olay oldu! Pantolunu düşmesin diye yapmadığı kalmadı...

Gonca Vuslateri traktör pozlarıyla olay oldu! Pantolunu düşmesin diye yapmadığı kalmadı...

Başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'nin traktör üzerinde verdiği pozlar olay oldu. Düşük bel pantolon giyen oyuncu, pantolonu düşmesin diye epey çaba sarf etti.

2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya gelen Gonca Vuslateri, ilkokul 2. sınıftan itibaren oyunculuk üzerine dersler almaya başladı.

Güzel isim liseden mezun olduktan sonra ise 2003 yılında, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Başarılı ismin oyunculuğa ilk adım attığı projesi ise 1998 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Ruhsar dizisi oldu.

Bu diziden sonra birçok projede yer alan Gonca Vuslateri, son olarak Netflix'in bir projesi olan Sıcak Kafa'da yer aldı.

Hem dizi projeleri hem söylemleri hem de cesur pozları ile gündemden düşmeyen oyuncu, bu defa traktör üzerinde poz verdi.

Vuslateri, tatil için gittiği Urla'da siyah mayosuyla traktör üstünde poz verdi.Vuslateri'nin belinin altına kadar indirdiği pantolonu sosyal medyada gündem oldu.

"Pantolonundan ne çektin be"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, traktör pozlarıyla yine gündeme oturdu.

Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi. Siyah mayosunun altına giydiği kot pantolonu ile çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.

Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "

İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."

Oyuncunun hayranları ise "Ne çektin pantolonundan" "Sıkı tut düşmesin" tarzında ilginç yorumlar yaptı.