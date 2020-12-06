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    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci'ye benzettiler

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci'ye benzettiler

    Giydiği kırmızı takımıyla İbo Show'un en çok konuşulanları arasına giren Vuslateri hakkında, yüzlerce caps yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 10:51
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 12:08
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    Dün akşam Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam ile İbo Show'un konuğu olan Gonca Vuslateri, sosyal medyada gündeme oturdu.

    Oyuncunun kırmızı ceketi üzerine yüzlerce caps yapıldı.

    TARZI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

    Kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun tarzındaki değişim çok konuşuldu.

    Bazıları Vuslateri'yi Cansever'e, bazıları da Şahin Kendirci'ye benzetti.

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #1

    KENDİSİ DE PAYLAŞTI

    Vuslateri hakkında yüzlerce tweet atılırken; oyuncu, bazı esprili paylaşımları çok beğenip sosyal medya hesabından da paylaştı.

    Seviler oyuncu, "Müthişti" yorumunda bulundu.

    Gonca Vuslateri - Gönül Dağı - İbo Show İZLE

    Bu arada Vuslateri’nin programdaki türkü performansı da büyük beğeni topladı.

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #2

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #3

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #4

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #5

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #6

    Gonca Vuslateri’yi Şahin Kendirci ye benzettiler #7

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