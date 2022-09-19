Gönüğl Dağı Kenan'ın eşi Arka Sokaklar'dan çıktı! Masmavi gözleri akıl aldı....

Gönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karakterine hayat veren Serkan Kuru, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Kuru'nun eski eşi ise bir dönem Arka Sokaklar'da yer alan Gökcan Gökmen çıktı.

18 Haziran 1978 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Serkan Kuru, Balıkesir Üniversitesi'nde Endüstriyel Elektronik Bölümü'nden mezun oldu.

Okuduğu bölümün aksine tiyatroya merak salan Serkan Kuru, 2004 yılında yayınlanan Terme Çayı isimli filmle ilk kez kamera karşısına çıktı.

İlk dizi dneeyimini Beşinci Boyut ile yaşayan Kuru; Beş Kardeş, Kara Para Aşk, Kertenkele, Nizama Adanmış Ruhlar, Kollama, Emret Komutanım, Çılgın Kolej, Sinyalciler, Evlenmeden Olmaz, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Şevkat Yerimdar, Taş Mektep, Mualif Başkan, Bekle Beni Yarın, Emret Komutanım Şah Mat gibi birçok projede yer aldı.

Ancak Serkan Kuru'nun en büyük çıkışı, Gönül Dağı'nda hayat verdiği Doktor Kenan karakteri sayesinde oldu.

Doktor Kenan'a geçtiğimiz sezon hayat vermeye başlayan Kuru, efsane dizinin kitlesi tarafından sevildi ve benimsendi.

Partneri Zümre Meğreli ile iyi bir uyum yakalayan Serkan Kuru, geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla gündem oldu.

Bir dönem "Arka Sokaklar" dizisinde de rol alan meslektaşı Gökcan Gökmen'le evlenen ve bir kız çocuğu babası olan Kuru, eşiyle yaşadığı fikir anlaşmazlıkları yüzünden anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Sessizce boşanan Serkan Kuru' nun eşi Gökcan Gökmen, çıkan haberlerin ardından güzelliği ile gündem oldu.

Serkan Kuru'nun eşini görenler, "Çok güzelsin ekranlara geri dön" yorumlarını sıralamayı ihmal etmedi.

Serkan Kuru'nun eski eşi büyüledi

Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı.

Eşiyle birlikte "Hatçe Sosyetede", "Kaşıkçı Güzeli" gibi projelerde yer alan Kuru, boşanma davasının ardından, sete çıkmak için Eskişehir'e gitti.

Gönül Dağı'nda başarılı bir performans sergileyen Kuru'nun eski eşi, çıkan haberlerin ardından güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Arka Sokaklar dizisinde yer alan Gökcan Gökmen, masmavi gözleri ile sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni.

Bir kız çocuğu olan Gökcan Gökmen, uzun zamandır setlerden uzak. Kızının bir hayli benzetildiği oyuncu, yeniden ekranlara dönecek mi bilinmez.

Ancak güzelliği ile bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi duruyor.