Gönül Dağı 100. bölüm 2. fragman: Taner ve Selma'nın aşkı başlamadan bitiyor! Selma öğretmen öldü mü? Başrolünde Berk Atan'ın yer aldığı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Selma öğretmen ve Taner'in kavuşması beklenirken, Selma öğretmenin kazası izleyicileri şaşırtacak. Peki Taner bu durumda ne yapacak? İşte Gönül Dağı 100. bölüm 2. fragman...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Cemile'nin babası Azize ile evlenmeye karar verdiğini açıklıyor. Kasabalılar şaşkınlık geçiriyor. Diğer yandan Ali bebeği babasına götüren Selma Öğretmen trafik kazası geçiriyor. İzleyiciler Selma öğretmenin ölüp ölmediğini merak ediyor. İşte yeni bölüm fragmanı... Gönül Dağı 100. bölüm 2. fragman