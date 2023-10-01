Gönül Dağı 108. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen başkasını koluna taktı! Taner bakın ne yaptı... Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son fragmanında; Veysel için amcaoğullarının seferber olduğu ve onun yanına taşındıkları görüldü. Selma Öğretmen ve Taner cephesinde ise işler karıştı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümüyle farklı bir havaya bürünen dizinin yayınlanan son fragmanı ise hem ağlattı hem de güldürdü. Dizinin yayınlanan son fragmanında; Veysel'in hastaneden ayrılmasından sonra eve çıktığı ve amcaoğullarının onu yalnız bırakmadığı görüldü. Amcaoğulları Veysel'e destek verirken, Ağıtçı Hüseyin ise evlenmekten vazgeçti. Taner ve Selma cephesinde neler oluyor? Taner ve Selma Öğretmen cephesinde ise işler karıştı. Selma Öğretmen'e ilgi duyan başka birinin olması, Taner'in kıskanmasına neden oldu. Taner bu işe bozulurken, Selma Öğretmen'in vereceği karar ise merak edildi...