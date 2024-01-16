Gönül Dağı 123. bölüm 2. fragman: Taner, Ramazan ve Veysel’in sonu geldi "Öleceğiz" TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Amcaoğulları tam Gedelli'yi terk ederken başlarına gelmeyen kalmayacak. Üçü birden ölüme doğru gidecek. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TRT 1 ekranlarında her cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kitleyen Gönül Dağı dizisi, reytinglerde zirveye yerleşiyor.

Her bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşatan dizi, sıcak bir atmosfer ve güçlü karakter ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Dizideki deneyimli oyuncu kadrosu, başrolde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta isimlerin performansı izleyicileri ekran başına çekiyor.

Gönül Dağı, yeni bölümüyle heyecan yaratırken, beklenen ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Taner, Ramazan ve Veysel'in başı dertte!

Taner, Ramazan ve Veysel, başlarına gelenlerin ardından ailelerini de alarak Gedelli Kasabası'nı terk etmeyi planlıyordu.

Planları bozuldu... Tam her şey bitti yola çıkalım derken amcaoğulları mağarada mahsur kaldı. Fragmanda "Valla ölüp kalacağız burada amcaoğlu ya" sözleri damga vurdu.

İşte Gönül Dağı 123. bölüm 2. fragman...