Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her hafta izleyicileri TRT 1 ekranlarına kilitliyor.
Her bölümünde izleyicilere yeni duygusal anlar yaşatan dizi, sıcak bir atmosfer ve güçlü karakter ilişkileriyle öne çıkıyor.
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların yer aldığı dizi, dün akşam bir kez daha unutulmaz anlar yaşattı.
Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Gedelli'yi terk ediyorlar
Başları beladan kurtulmayan Ramazan, Veysel ve Taner, yüklü bir miktarda tazminat ödemek zorunda kalacak.
Taner'in fragmanda söylediği "Gedelli bizi hiç sevmedi amcaoğlu" sözleri, akıllara ayrılık iddialarını getirdi.
Bakalım Taner, Ramazan ve Veysel, ailesini alıp Gedelli'den gidecek mi?
İşte Gönül Dağı 123. bölüm fragmanı...