Haberler



Medya



Gönül Dağı 123. bölüm fragmanı: Korkunç son! Kasabayı terk ediyorlar "Gedelli bizi hiç sevmedi"

Gönül Dağı 123. bölüm fragmanı: Korkunç son! Kasabayı terk ediyorlar "Gedelli bizi hiç sevmedi" TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Amcaoğullarının yaşadıklarından sonra alacakları karar izleyicileri şoke edecek. Gedelli Kasabası'nda süreleri doldu, her şeyi bırakıp gidecekler. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...