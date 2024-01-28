Gönül Dağı 125. bölüm fragman: Veysel’in sonu geldi! Cemile bu kez kahrolacak TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle heyecan yarattı. Dizinin sonunda Yasemin hak ettiğini buldu. Heyecanla beklenen yeni bölümden ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak... İşte Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

TRT 1’in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, her hafta Cumartesi günü heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve dokusunu yansıtan dizi, oyuncu kadrosunun başarılı performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Semih Ertürk, ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın son bölümü, bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu olurken, diziden ilk fragman geldi.

Veysel'in sonu geliyor

Selma'ya tuzak kuran Yasemin, kayalıkların altında kalıyor. Apar topar hastaneye kaldırılan Yasemin ölecek mi?

Öte yandan Dolandırıcı Musti, ortadan yok oluyor. Veysel ise Musti’yi bulmaya gidiyor. Musti ölmüş olabilir.

Daha önce Zeki olayı gibi Musti'nin olayının da Veysel'in üstüne kalacağından şüphelenen izleyiciler, Veysel'in tekrar hapse girebileceğini konuşuyor.

İşte Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı...