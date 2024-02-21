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Gönül Dağı 128. bölüm 2. fragman: Hem deprem hem Berat Kandili! Resmen gönüllere dokunacak

Gönül Dağı 128. bölüm 2. fragman: Hem deprem hem Berat Kandili! Resmen gönüllere dokunacak TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’ndan efsane bir bölüm geliyor. Yeni bölümde hem deprem konusu hem de Berat Kandili işlenecek. Tüm kasabalılar ibadetlerini yerine getirecek. Yeni bölüm adeta yüreklere dokunacak. İşte Gönül Dağı 128. bölüm 2. fragman…