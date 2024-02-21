Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyicileri derinden etkiledi.
Anadolu'nun sıcacık hikayelerinden ilham alan dizi, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.
Yeni bölüm heyecanla beklenirken, ilk fragmanın gelmesi izleyicileri adeta heyecanlandırdı. Bakalım yeni bölümde neler olacak?
"Bu gece Berat Kandili"
Dizinin yeni bölüm fragmanında Taner, Veysel ve Ramazan, kafa kafaya vererek depremlerin daha önceden anlaşılabilmesi için çare bulmaya çalışıyor.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin diziye konu olması, izleyicileri duygulandıracak.
Öte yandan tüm kasaba, Berat Kandili'ni kutluyor. Eller semaya açılıyor, ilahiler okunuyor. Selami'nin sesi izleyicileri büyüleyecek.
İşte Gönül Dağı 128. bölüm 2. fragman...