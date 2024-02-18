TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri bir kez daha etkileyici bir bölümle buluşturdu.
Anadolu'nun sıcacık hikayelerinden ilham alan dizi, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Yeni bölüm heyecanla beklenirken, ilk fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Taner kaza yapıyor
Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma ve Taner ilk kez ayrı kalıyor. Selma, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği konferansa katılmak için kasabadan ayrılıyor.
Selma’dan ayrı kalamayan Taner, görüntülü konuştuktan sonra hemen Selma’nın yanına gidiyor. Ancak büyük kaza ikilinin buluşmasını engelleyecek.
Peki, Taner’e ne olacak? İşte Gönül Dağı 128. bölüm fragmanı…