Gönül Dağı 131. bölüm 2. fragman: O isim resmen geri dönüyor! İzleyiciler şok olacak… TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı’nda, Ramazan coşkusu yaşanıyor. Öte yandan Taner ve Selma sonunda kavuştu. Sırra kadem basan karakter, resmen geri dönüyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

TRT 1'in soluksuz izlenen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Anadolu'nun sıcacık insanlarının hikayelerini uyarlayan dizi, her bölümüyle adeta ekrana kilitliyor.

Senaryosu Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'e ait olan dizi, usta oyuncular Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi değerli isimleri bir araya getiriyor.

Diziden yeni fragman geldi. Bakın neler olacak neler…

O isim geri dönüyor

Dizinin yeni bölümünde artık dünya evine giren Taner ve Selma, mutluluklarını doruklara kadar yaşıyor. Çift balayına İstanbul'a gidiyor.

Kasabada Ramazan coşkusu devam ederken, şenlikleri Selami üstleniyor. Ancak akşam onu bir sürpriz bekliyor.

Uzun zamandır şehir dışında olan Keriman, geri dönüyor...