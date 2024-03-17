Gönül Dağı 132. bölüm fragman: Deprem oldu, Taner'in acı sonu! Selma göçük altında... TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan yeni fragman geldi. Gelecek haftaki bölümde Gedelli Kasabası'nda deprem felaketi yaşanıyor. Kasaba yerle bir olacak. Selma göçük altında kalıyor. Peki kurtulabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmeye devam ediyor.

Anadolu'nun sıcacık insanlarının dokunaklı hikayelerini ekrana taşıyan dizi, her bölümüyle izleyicileri soluksuz bırakıyor.

Senaryosu Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'e ait olan dizi, usta oyuncuları Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimleri ekrana taşıyor.

Dün akşamki bölümün ardından heyecanla beklenen fragman yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Kasabada deprem felaketi!

Dizinin yeni bölüm fragmanında tüm kasaba Ramazan ayına coşkuyla giriyor. Hep birlikte iftar açıyor.

Selma ve Taner tam mutlu sona kavuşmuşken, kasabayı deprem felaketi vuruyor. Selma göçük altında kalacak. Bakın Taner ne yapacak.

İşte Gönül Dağı 132. bölüm fragmanı...