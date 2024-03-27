TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta izleyicilerini muhteşem bir yolculuğa çıkarıyor.
Anadolu'nun sıcak atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini ekrana taşıyan dizi, son bölümüyle heyecanı zirveye çıkarmıştı.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in kaleme aldığı bu özel yapımın kadrosunda; Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.
Beklenen an geldi, yeni fragman yayınlandı. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde bakın neler yaşanacak...
Apar topar hastaneye kaldırıldı
Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Rıfat'ın başına gelmeyen kalmayacak. Evi yanıp kül olan Rıfat'ın ailesi tehlikede.
Karısı apar topar hastaneye kaldırılacak. Peki Rıfat'ın karısı kurtulabilecek mi? Öte yandan ev yanarken oğlu için bağıran Rıfat'ın oğluna bakalım ne olacak...
İşte Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı...