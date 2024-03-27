Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragman: Hem oğlu, hem karısı... Kasabayı gözyaşlarına boğacak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Diziden yeni fragman geldi. Bela peşlerini bırakmıyor. Depremden sonra yangın felaketi… İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı!

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta izleyicilerini muhteşem bir yolculuğa çıkarıyor.

Anadolu'nun sıcak atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini ekrana taşıyan dizi, son bölümüyle heyecanı zirveye çıkarmıştı.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in kaleme aldığı bu özel yapımın kadrosunda; Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Beklenen an geldi, yeni fragman yayınlandı. Gönül Dağı’nın yeni bölümünde bakın neler yaşanacak...

Apar topar hastaneye kaldırıldı

Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanında Rıfat'ın başına gelmeyen kalmayacak. Evi yanıp kül olan Rıfat'ın ailesi tehlikede.

Karısı apar topar hastaneye kaldırılacak. Peki Rıfat'ın karısı kurtulabilecek mi? Öte yandan ev yanarken oğlu için bağıran Rıfat'ın oğluna bakalım ne olacak...

İşte Gönül Dağı 133. bölüm 2. fragmanı...