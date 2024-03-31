Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Veysel vuruluyor! Cemile'nin acısı... Cumartesi günlerinin reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Amcaoğullarına silahlı saldırı düzenleniyor. Veysel vuruluyor mu? Cemile bakın ne yapacak. İşte Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta izleyicilerine duygusal bir yolculuk sunmaya devam ediyor.

Anadolu'nun sıcak atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini ekrana taşıyan dizi, her bölümüyle izleyicilerini büyülemeyi başarıyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in özenle kaleme aldığı bu özel yapımın kadrosunda, başarılı isimler Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yer alıyor.

Son bölümüyle yüreklere dokunan diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Amcaoğullarının başı dertte!

Rıfat’ın evinde çıkan yangın, kasabayı üzüntüye boğdu. Tüm kasaba Rıfat için seferber oluyor.

Amcaoğulları, hırsızlıkla suçlanıyor. Aniden içeri girenler silahlarını doğrultuyor. İzleyiciler Veysel'in vurulma ihtimalini tartışmaya başladı.

Peki amcaoğullarının başına neler gelecek? İşte Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı...