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Gönül Dağı 135. bölüm fragmanı: Taner ve Ali’ye Dilek sürprizi! Herkes gözyaşlarına boğulacak

Gönül Dağı 135. bölüm fragmanı: Taner ve Ali’ye Dilek sürprizi! Herkes gözyaşlarına boğulacak TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'ndan yeni bölüm fragmanı geldi. Bayram arasından sonra yeni bölüm bomba gibi geliyor. Ramazan Bayramı'nda Dilek unutulmadı. O sahne milyonları gözyaşlarına boğacak. İşte Gönül Dağı 135. bölüm fragmanı...