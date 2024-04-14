TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yine ekranların duygusal rüzgarını estirmeye hazırlanıyor.
Her hafta Anadolu'nun sıcak atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini izleyicilere sunan dizi, adeta izleyenleri büyülüyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in özenle kaleme aldığı bu özel yapım, sadece hikayesiyle değil, kadrosunda yer alan başarılı isimlerle de büyük beğeni topluyor.
Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncular, her bölümde karakterleriyle izleyicilerin kalplerine dokunmayı başarıyor.
Bayram arasından sonra izleyiciyle buluşacak olan diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Dilek sürprizi gözyaşlarına boğacak
Gönül Dağı'nın yeni bölümünde kasabada Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak.
Ali, Taner ve Selma, Dilek'in mezarını ziyaret ediyor. Ali'nin annesine sarf ettiği sözler izleyicileri gözyaşlarına boğacak.
İşte Gönül Dağı 135. bölüm fragmanı...