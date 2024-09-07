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Gönül Dağı 143. bölüm ön izleme: İnsan, doğduğu an başlar kaybetmeye...

Gönül Dağı 143. bölüm ön izleme: İnsan, doğduğu an başlar kaybetmeye... 7 Eylül Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanacak olan Gönül Dağı'ndan ön izleme fragmanı geldi. Fragmana, Taner'in "“Acı aynı olsa da her insanın Gönül Dağı’na düşen gölgesi farklı farklıydı…" sözleri damga vurdu. İşte Gönül Dağı 143. bölüm ön izlemesi...