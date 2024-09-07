Editör: Yağmur Dinç
Köprü Film imzalı TR 1'in rekortmen dizisi Gönül Dağı, geri dönüyor.
Sevilen dizi, 7 Eylül Cumartesi akşamı yayın hayatının 5. sezonuna başlıyor.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı, Anadolu'nun sıcak hikayesini ekrana taşıyor.
Bu akşamki 143. bölüm öncesinde ön izleme fragmanı yayınlandı. Fragmana, Zahide'nin ölümünden sonra Gedelli'nin üzgün hali yansıdı.
Taner'in "İnsan, doğduğu an başlar kaybetmeye. Önce anne karnındaki o huzuru kaybeder, sonra onu başka kaybedişler izler…" sözleri dikkat çekti.
İşte Gönül Dağı 143. bölüm ön izleme...