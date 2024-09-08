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Her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla geri döndü.
Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, Anadolu’nun sıcacık hikayelerini ekrana taşıyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin’in kaleme aldığı dizinin yeni sezonu dün akşam ekranlara geldi. İlk bölümüyle reyting rekorları kırdı.
Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
TANER'İN BABASI YAŞIYOR MU?
Dizinin yeni bölüm fragmanında Taner, babasının hayatta olma ihtimalini öğreniyor. Peki, babasını bulacak mı?
İşte Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı...