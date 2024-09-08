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Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı: Herkes öldü sanıyordu! "Ya yaşıyorsa?"

Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı: Herkes öldü sanıyordu! "Ya yaşıyorsa?" TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'ndan yeni fragman geldi. Taner, yıllar sonra babasına kavuşuyor. Babası yaşıyor mu? Peki o cenaze kimindi? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...