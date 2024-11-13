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Son bölümle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı, yeni fragmanıyla ilgi odağı oldu.
Anadolu’nun sıcacık yaşamını konu alan dizide, son yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağı şimdiden izleyiciler arasında merak uyandırıyor.
Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizi, her bölümüyle izlenme rekorları kırıyor.
Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?
KİM VURULDU?
Kasaba nişan heyecanıyla dolup taşarken, Kiraz ve Sefer arasındaki ilişki farklı bir boyuta taşınıyor.
Kiraz’ın abisi, Sefer’i vurmak isterken kurşun Kiraz’a isabet ediyor. Şimdi tüm gözler, Kiraz’ın akıbetinde. İşte Gönül Dağı 153. Bölüm 2. Fragman…