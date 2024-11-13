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Gönül Dağı 153. bölüm 2. fragman: Kurşun isabet etti! Bakın kim vuruldu

Gönül Dağı 153. bölüm 2. fragman: Kurşun isabet etti! Bakın kim vuruldu TRT 1'in sevilen dizi Gönül Dağı, 153. bölümden yeni bir fragmanla izleyicilerini heyecanlandırdı. Kimin vurulduğu ise merak konusu. İşte yeni bölüm fragmanı…