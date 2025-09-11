Gönül Dağı 184. bölüm 2. fragman: Taner'in yeni icadı "Seltan"

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonun ilk bölümüyle yine izleyicilerden tam not aldı.

Anadolu’nun sıcak ve içten hikâyelerini ekrana taşıyan dizi, samimi karakterleri ve duygusal sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dizinin 184. bölümüne ait ikinci fragman yayınlandı. Fragmanda amcaoğulları arasındaki yeni gelişmeler dikkat çekiyor.

YENİ FRAGMAN YAYINDA

TRT 1’in sevilen aile dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Fragmanda, Amcaoğulları’nın Süleyman’ın çocuklarına karşı açtığı savaş dikkat çekerken, Gedelli Kasabası’nın yeni icatlarla dolu serüveni de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

İşte Gönül Dağı 184. bölü. 2. fragman: