Gönül Dağı 185. bölüm 2. fragman: Cemile'ye ne olacak?

TRT 1’in sevilen yapımlarından Gönül Dağı, Anadolu’nun içten hikayelerini konu alan güçlü anlatımı ve samimi karakterleriyle izleyicileri ekrana toplamaya devam ediyor.

Her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle duygusal anlar yaşatan dizi, yine gündem olmayı başardı.

Son bölümde yaşanan gelişmelerin ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 185. BÖLÜM 2. FRAGMANI

GÖNÜL DAĞI 184. BÖLÜM ÖZETİ

TVR Havacılık hisselerinin büyük bölümünün Süleyman’ın çocuklarına geçtiği ortaya çıkınca Kaya Ailesi derinden sarsıldı. Özellikle Veysel, yaşanan gelişmelerden dolayı kendini sorumlu tutuyor. Amcaoğullarının şirketi ayakta tutmak için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

Bu sırada Taner, kasabalıların yaşadığı bir sıkıntıyı çözmek için yeni bir icat geliştiriyor. Ancak Taylan’ın bu buluşa nasıl tepki vereceği gerginliği artıracak gibi görünüyor.

Öte yandan Cemile, Veysel’in son dönemdeki gizemli davranışlarından kuşkulanıyor. Döndü ile iş birliği yapan Cemile, Veysel’i gizlice takip etmeye başlıyor. Veysel’in herkesten sakladığı büyük sır, kasabada dengeleri değiştirebilir.

Selami, Rıfat ve Kadir ise Taylan ile Çetin’in kasabadan ayrılması için harekete geçiyor. Fakat üçlünün hazırladığı plan beklenmedik şekilde ters tepebilir.