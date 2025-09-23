Gönül Dağı 186. bölüm 2. fragman: Selma Taner evliliğine “Leyla” engeli!

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi Gönül Dağı, Anadolu’nun samimi hikayelerini ve güçlü karakterlerini ekrana taşımaya devam ediyor.

Her hafta yayınlanan bölümleriyle izleyicileri duygusal anlara boğan dizi, son bölümü sonrası yine gündemde.

Gönül Dağı’nın yeni bölümü, izleyicileri hem güldürecek hem de duygulandıracak gelişmelerle ekrana gelecek.

Diziden beklenen fragman geldi. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

GÖNÜL DAĞI 186. BÖLÜM 2. FRAGMAN

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Son bölümde Amcaoğulları, yeniden işlerin başına geçmeye karar verirken, Taner kasabalıların sıkıntılı bir durumu çözmek için yeni bir icat yapmaya çalıştı.

Öte yandan, Kaya Ailesi, Dişçi Musa’nın bir kızının olmasıyla ilgili şaşkınlık yaşadı.

Leyla, Kaya Ailesi’ne kendini sevdirmeye başladı. Tanerlerin evinde düzenlenen aile yemeğine katıldı. Yemek sırasında yaşanacaklar merak ediliyor.