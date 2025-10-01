Gönül Dağı 187. bölüm 2. fragman: Selma ve Taner aşkı sınavı geçti “Sen benim nefesimsin”"

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, sıcacık Anadolu hikâyeleri ve unutulmaz karakterleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Her bölümüyle hem güldüren hem de gözleri dolduran dizi, son yayınlanan bölümü sonrası akıllarda soru işareti bıraktı.

Taner ve Selma’nın arası bozulacak mı? Leyla neler yapacak?

GÖNÜL DAĞI BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, yelek üretimi için yoğun mesai verirken, Selma’nın Leyla hakkındaki şüpheleri yeni bir krizin habercisi olacak. Peki, Leyla’nın gizlediği gerçekler ortaya çıkacak mı?

Öte yandan Kadir, iş arayışında Rıfat’ın desteğiyle Hacer’in yanında çalışmaya başlıyor. Ancak bu yeni başlangıç, beraberinde hiç tahmin etmediği olayları da getirecek.

Romantik bir akşam geçirmek isteyen Selma ve Taner, planlarına dahil olmayan sürpriz bir misafirle karşılaşınca işler karışacak.

Diğer yanda Veysel, çocuklarıyla keyifli vakit geçirirken dönüş yolunda yaralı biriyle karşılaşıyor. Veysel’in vereceği karar, olayların seyrini değiştirecek.

Cemile’nin tahlil sonuçları geliyor. Kenan’ın yapacağı açıklama, herkesi derinden etkileyecek.

İşte Gönül Dağı 187. bölüm 2. fragman: