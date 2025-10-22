Gönül Dağı 190. bölüm 2. fragman: Kalbi durdu! Veysel diziden ayrılacak mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in sevilen yapımlarından Gönül Dağı, 189. bölümüyle bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Bozkırın sıcak hikâyelerini, dostluğu ve umudu konu alan dizi, yeni bölümünde hem duygusal hem de düşündürücü sahneleriyle sosyal medyada da gündem oldu.

Son bölümde, karakterlerin yaşadığı içsel yolculuklar ve kasabada gelişen olaylar izleyicilere yine “Gönül Dağı” ruhunu hissettirdi.

Dizinin her bölümünde olduğu gibi, bu hafta da hem gözyaşı hem tebessüm bir aradaydı.

Dizinin yeni bölümünden beklenen fragman geldi.

VEYSEL’İN KALBİ DURUYOR

Taner’in cezaevinden çıkmasıyla her şey normale dönüyor. Tüm kasaba Taner’i ziyarete geliyor.

Ancak Cemile ile Veysel ikilisinde durum iyiye gitmiyor. Veysel ameliyattan çıkabilecek mi?

İşte Gönül Dağı 190. Bölüm 2. Fragman: