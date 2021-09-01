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- Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı nefes kesti: 'Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem'
Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı nefes kesti: 'Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem'
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 14:20
Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan ve küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu çocuklarının yaşamlarından kesitler sunan Gönül Dağı, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile büyük bir başarı elde ediyor.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı dizinin 2. sezon tanıtımı yayınlandı.
İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan dizinin yeni bölüm fragmanına, ''Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem'' sözleri damga vurdu. İşte Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı...
Gönül Dağı 2. Sezon Tanıtımı İZLE
GÖNÜL DAĞI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve ilk sezonda reyting konusunda diğer dizilere kafa tutan Gönül Dağı dizisinin ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.
Yapımını Köprü Film'in üstlendiği ve Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, 11 Eylül cumartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek.