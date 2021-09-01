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Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı nefes kesti: 'Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem'

Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı nefes kesti: 'Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem'

TRT1'in en çok sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. 11 Eylül'de başlayacak olan dizinin yeni sezon tanıtımı da yayınlandı. İşte Gönül Dağı 2. sezon tanıtımı