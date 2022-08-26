Gönül Dağı 3. sezon ilk tanıtım: İşte Taner'in yeni hayatı...

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 3. sezon tanıtımı geldi. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi ise 3 Eylül Cumartesi olarak açıklandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, ilk bölümü ile izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başardı. Herkesin sevdiği bir dizi haline gelen Gönül Dağı, Sivrihisar'da çekiliyor.

Anadolu insanının hikayelerini anlatan ve sevmenin önemini gösteren dizi, oyuncu kadrosu ile de beğeni topluyor.

Her bölümde ayrı bir hikayeyi ekrana taşıyan Gönül Dağı, yürekleri ağza getiren ve gözyaşlarına boğan bir bölümle sezon finali verdi.

Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin doğum yaptıktan sonra diziden ayrılmasıh herkesi şoke etti.

Bebeği ile tek başına kalan Taner'in ne yapacağı merak ediliyordu. Yeni yayınlanan tanıtımda; Taner'in dedesi Ciritçi Abdullah ile bir yolculuğa çıktığı görüldü.

"Yılkı atları gitmedi" diyen Ciritçi Abdullah, Taner'e yeni hayatında yardımcı olmaya çalışacak gibi duruyor..

3 Eylül'de ekrana gelecek olan dizinin tanıtımı heyecan yaratırken, geniş fragmanı ise merakla beklenmeye başlandı. İşte Gönül Dağı 3. sezon ilk tanıtımı...

Gönül Dağı 3. sezon ilk tanıtım İZLE