Gönül Dağı 34. bölüm fragmanı: Ramazan ve Asuman arasındaki büyük aşk bitti mi?

Gönül Dağı yeni sezonu ile ekrana yeniden "Merhaba" derken, diziden yeni bölüm öncesi fragman geldi. Yayınlanan 34. bölüm fragmanında Ramazan ve Asuman arasındaki iplerin koptuğu görüldü.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı, TRT'nin en iddialı dizileri arasında bulunuyor.

Yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran ve herkesin gönlünde taht kuran dizinin, 34. bölüm fragmanı geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda, Ramazan ve Asuman'ın arasının bozulduğu ve Ramazan'ın karakola düştüğü görüldü.

Ramazan'ın "Beni hiç sevmemiş amca oğlu. Ben bu hayattan ne mal istedim ne mülk. Seven bir kalp istedim sadece. O bile fazlaymış bana" sözleri fragmana damga vururken, Veysel ve Cemile bebeklerinin erkek değil kız olacağını öğreniyor.

Dilek'in ise Taner'in annesine kendisini sevdirebilmek için çeşitli yollar denediği ve dikiş dikmeye başadığı görüldü. İşte heyecan dolu Gönül Dağı 34. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 34. bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI'NA VEDA EDENLER

Dizinin son 10 bölümünde Fadime karakterine hayat veren Cemre Melis Çınar, ikinci sezon öncesi ekibe veda etti.

Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş yine diziye veda eden bir diğer isim oldu.