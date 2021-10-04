Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı: Ben gelmeseydim daha mutlu olacaktınız...

Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı: Ben gelmeseydim daha mutlu olacaktınız...

Gönül Dağı dizisinin 35. bölüm fragmanı görücüye çıkarken, Dilek'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Cemile'nin doğum yaptığını tüm kasaba öğrenirken, Ramazan'ın neşeli halleri ise yine gülümsetti.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı, 34. bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin yayınlanan son bölümü yine kalplere dokunurken hem güldürdü hem de eğlendirdi.

Seyirciler heyecanla yeni bölümü beklerken, dizinin 35. bölüm fragmanı YouTube üzerinde görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Dilek'in Taner'in annesi Halime yüzünden ağladığı görüldü.

Dilek ve Taner'in duygusal konuşması dikkati çekerken, Cemile'in doğum yaptığını ise tüm kasaba öğrendi.

Dilek ve Taner'in annesi arasında çıkan tartışma fragmana damga vururken, Dilek, "Sen benden ne istiyorsun Halime teyze? Ben sana ne yaptım?" sözleri ile hesap sordu. İşte Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 34. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ramazan ve Asuman arasındaki ipler koparken, Münir Başkan ise kasabadan taşınma kararı aldı.

Ramazan kasabayı terk etmek için yola çıktı ancak Ciritçi Abdullah onun gitmesine engel oldu.

Kaza geçiren Muammer'i kasabaya yeni gelen doktor kurtarırken, Cemile'nin gittikleri düğünde sancıları başladı.

Cemile ve Veysel çocuğun kız olacağını öğrenirken, hastaneye yetişemeyen Cemile tarlada doğum yaptı.