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- Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi...
Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi...
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 23:53
Başrollerine Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin birincisi olmaya devam ediyor.
Dizinin geçtiğimiz hafta 35. bölüm fragmanı yayınlanırken, dizi ekibi seyirciyi bekletmeden 36. bölümün 1. ve 2. fragmanını görücüye çıkardı.
Yayınlanan yeni fragmanda; Taner'in dedesi Ciritçi Abdullah'la konuşmaya gittiği görüldü.
Dilek ve annesi kasaban ayrılırken, Ramazan ise Asuman'ın evine hırsız girdiğini düşünüp, eve girdi.
Evde kimseyi bulamaya Ramazan, balkondan çıkarken Asuman ile karşı karşıya geldi.
Ramazan ve Asuman arasında bu gelişmeler yaşanırken, Ramazan'ın ailesi Mezarcı İlyas'ın kızını istemeye gitti. İşte Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı...
Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı İZLE
GÖNÜL DAĞI'NA BİR OYUNCU DAHA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2021 Miss Turkey finalistleri arasında yer alan ve aynı zamanda 2018 Best Model Of Turkey Yarışması 2'ncisi olan Buse Orcan, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Buse Orcan, dizide Asya isimli karaktere hayat verecek ve bu karakter, tesadüfen Ramazan'ın karşısına çıkacak.