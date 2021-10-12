Euro
10.4304
-0.01%
Dolar
9.0424
0.08%
Altın
511.86
0.09%
Borsa
1.417
0.04%
Bitcoin
509.212
-0.72%
EXEN Coin
21.60
-1.95%
15ºC
İstanbul
Hafif yağmur 15 C

    Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi...

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında Dilek, Taner'in barışma teklifini geri çevirdi. Ramazan ve Asuman karşı karşıya gelirken, Ramazan'ın ailesi ise kız istemek için Mezarcı İlyas'ın evine geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 23:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi...

    Başrollerine Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin birincisi olmaya devam ediyor.

    Dizinin geçtiğimiz hafta 35. bölüm fragmanı yayınlanırken, dizi ekibi seyirciyi bekletmeden 36. bölümün 1. ve 2. fragmanını görücüye çıkardı.

    Yayınlanan yeni fragmanda; Taner'in dedesi Ciritçi Abdullah'la konuşmaya gittiği görüldü.

    Dilek ve annesi kasaban ayrılırken, Ramazan ise Asuman'ın evine hırsız girdiğini düşünüp, eve girdi.

    Evde kimseyi bulamaya Ramazan, balkondan çıkarken Asuman ile karşı karşıya geldi.

    Ramazan ve Asuman arasında bu gelişmeler yaşanırken, Ramazan'ın ailesi Mezarcı İlyas'ın kızını istemeye gitti. İşte Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi... #1

    GÖNÜL DAĞI'NA BİR OYUNCU DAHA

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre 2021 Miss Turkey finalistleri arasında yer alan ve aynı zamanda 2018 Best Model Of Turkey Yarışması 2'ncisi olan Buse Orcan, Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Buse Orcan, dizide Asya isimli karaktere hayat verecek ve bu karakter, tesadüfen Ramazan'ın karşısına çıkacak.

    Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi... #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir