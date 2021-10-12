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Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi...

Gönül Dağı 36. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek aşkı sona erdi...

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında Dilek, Taner'in barışma teklifini geri çevirdi. Ramazan ve Asuman karşı karşıya gelirken, Ramazan'ın ailesi ise kız istemek için Mezarcı İlyas'ın evine geldi.