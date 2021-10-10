Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı: Dilek ve annesi kasabadan gitti!

Gönül Dağı dün ekrana gelen bölümü ile yine seyircisine keyifli anlar yaşattı. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından, 36. bölüm fragmanı ise görücüye çıktı. Fragman, duygusal anlar yaşattı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Gönül Dağı, 35. bölümü ile ekrana geldi.

Dün yayınlanan bölüm seyircisini hem ağlattı hem de keyifli anlar yaşamasına neden oldu.

Dün ekrana gelen bölümün ardından, dizi ekibi 36. bölüm fragmanını bekletmeden YouTube üzerinden yayınladı.

Yayınlanan fragmanda; Taner ve Dilek'in ayrılmasının ardından, Taner'in annesine kızdığı ve evi terk ettiği görüldü.

Dilek yüzüğü parmağından çıkaran annesine, "Anne niye yapıyorsun bunu bana" derken, Taner nişanın bozulmasından sonra Dilek'in evine geldi.

Dilek ile konuşmaya gelen Taner evin boş olduğunu görürken, Muammer ve Veysel arasında ise kavga çıktı.

Yemeğe gelen doktorun önünde gerçekleşen kavga fragmana damga vururken, Ramazan'ın ailesi yeni kız arayışlarına başladı. İşte Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 35. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cemile ve Veysel kızlarını eve getirirken, bebek adetlere göre yıkandı.

Veysel kızı olduğu için heyecanlı olurken, Ramazan ise yeniden eve döndü. Veysel ile küs olan Ramazan bebeği görmeye gitmezken, Veysel kızıyla kapısına geldi.

Veysel ve Ramazan duygusal konuşma sonrası barışırken, bebek görmeye giden Dilek ve Halime'nin arasındaki ipler iyice gerildi.

Dilek istifa etmeye karar verirken, Gülsüm öğretmen ise buna müsaade etmeyerek nişanı bozdu.