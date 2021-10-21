Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı: Asuman, Asya ve Ramazan'ı bir arada gördü!

Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı: Asuman, Asya ve Ramazan'ı bir arada gördü!

Gönül Dağı'nın 37. bölüm 2. fragmanında; Asya'nın kaçarken yolda Ramazan'a rastladığı ve birlikte kasaba meydanına geldikleri görüldü. Onları birlikte gören Asuman ve Mezarcı İlyas ise şoke oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya'nın yer aldığı Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin yeni bölümü öncesi ilk ve ikinci fragmanı Youtube üzerinden seyircisinin beğenesine sunuldu.

Yayınlanan yeni fragmanda; babasıyla kavga eden Veysel'in eve geri dönmeyeceği ve yeni bir ev tutacağını söylediği görüldü.

Veysel, "Bizden olmaz baba. Ben evleri ayıracağım. Kendime bir yuva kurar kurmaz, sen sağ biz selamet. Herkes kendi ocağının derdine düşer bundan gayri." dedi.

Gedelli'de bir patates festivali düzenleyeceğini duyuran Selami, yeniden sahneye çıktı.

Kasaba meydanında toplananlar festivali beklerken, evden kaçan Mezarcı İlyas'ın kızı Asya ise Ramazan ile karşılaştı.

Asya ve Ramazan arasında geçen konuşmada Asya'nın, "Ben bu dünyaya köle olmak için mi geldim? Benim bir canım yok mu? Seninle beni zorla mı evlendirsinler?" sözleri dikkati çekti.

Bu konuşmanın ardından Ramazan ve Asya birlikte kasaba meydanına gelirken, onları Asuman gördü. İşte Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 36. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Veysel babasının arabasını tamir ettiği için eve geç kalırken, Muammer ile arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası Veysel, Cemile ve kızını alarak evi terk etti.

Veysel ve Cemile dişçi Musa'nın evine gelirken, Musa ise durumu Ciritçi Abdullah'a anlattı.

Taner ve Dilek'in arasında ipler koptu ve Taner evi terk etti. Yaşanan bu olayların ardından Ciritçi Abdullah tüm aileyi topladı ve bir konuşma yaptı.

Bu konuşmanın üzerine Halime, Ciritçi Abdullah ve Taner özür dilemek için Dilek'in evine geldi.

Ramazan ve Asuman'ın hikayesi biterken, Ramazan'ın ailesi Mezarcı İlyas'ın kızı Asya'yı istemeye gitti.