Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı: Asuman ve Ramazan karşı karşıya...

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Sefer'in gurbete gitmesi Zahide'yi üzerken, onu annesi Halime teselli etti. Halime ve eltileri Dilek'e nişan sürprizi yapmak için tüm aileyi topladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Berk Atan gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Bozkırın birbirinden farklı hikayelerini seyirciyle buluşturan dizi, bu hafta 38. bölümüyle ekranda olacak.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; hem duygusal hem de seyirciyi gülümseten sahneler yer aldı.

Zahide'nin Sefer'in gurbete çalışmaya gitmesinin dolayı üzgün olduğu ve ağladığı görülürken, Halime ise kızını teselli etti.

Kızı Zahide'ye sarılan Halime, "Geçecek kızım, geçecek yavrum. Ne örelim biz Yörük kızıyız. Bizim kaderimiz bu." dedi.

Dilek ve Taner cephesinden iyi haberler gelirken, Taner ailesiyle beraber düğün hazırlıklarını konuşmak için Dilek'in evine geldi.

Bu konuşmanın ardından Halime, nişan ve düğün istemeyen Dilek'e bir sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Sürpriz sırasında Tanerlerin evine gelen Ramazan, Asuman'la karşılaştı. İşte Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Babası Muammer'le kavga eden Veysel ve Cemile kızlarıyla birlikte eve döndü. Ancak evden kısa süre sonra gideceğini söyleyen Veysel, aldığı arsayı Cemile'ye gösterdi.

Kasaba meydanında patates festivali düzenlenirken, sahneye çıkan Selami kasabalılara eğlenceli anlar yaşattı. Selami patates festivalini alan Mezarcı İlyas'a kızarken, kasabada yeniden baş gösteren su sorununu ise Taner ve amcaoğulları çözdü.

Evden kaçan Asya yolda Ramazan'ın arabasına bindi ve birlikte kasaba meydanına geldiler. Onları gören Asuman ve Mezarcı İlyas şoke oldu.