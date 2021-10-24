Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı: Sefer öldü mü?

Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı: Sefer öldü mü?

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında, Sefer'in bindiği aracın frenlerinin tutmadığı görüldü. Taner ve Dilek evlilik için hazırlıkları sürdürürken, Ramazan'ın başı mezarcı İlyas'la belaya girdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya'nın yer aldığı Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümü yine beğeni kazanırken, 38. bölüm fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Taner ve Dilek'in evlilik hazırlıklarını hızlandırdığı görüldü.

Dilek ve Taner evlilik için hazırlıklarına devam ederken, Ramazan'ın ise Mezarcı İlyas'a söylediği sözler Ağıtçı Hüseyin'i korkutmaya başladı.

Ağıtçı Hüseyin korkudan Ramazan'a kızarken, Sefer'in Kayseri'ye gittiği ve bindiği servisin frenlerinin tutmadığı görüldü.

Sefer'in başına bir şey geldiğini düşünen Zahide, Taner'e sarıldı ve gözyaşlarını tutamadı. İşte Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 38. bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Babası Muammer'le kavga eden Veysel ve Cemile kızlarıyla birlikte eve döndü. Ancak evden kısa süre sonra gideceğini söyleyen Veysel, aldığı arsayı Cemile'ye gösterdi.

Kasaba meydanında patates festivali düzenlenirken, sahneye çıkan Selami kasabalılara eğlenceli anlar yaşattı.

Selami patates festivalini alan Mezarcı İlyas'a kızarken, kasabada yeniden baş gösteren su sorununu ise Taner ve amcaoğulları çözdü.

Evden kaçan Asya yolda Ramazan'ın arabasına bindi ve birlikte kasaba meydanına geldiler. Onları gören Asuman ve Mezarcı İlyas şoke oldu.