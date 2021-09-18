Gönül Dağı 38. bölüm ön izleme: Dilek ile Taner'den duygusal şiir

Gönül Dağı'nın yeni bölümünden ön izleme yayınlanırken, Dilek ve Taner'in şiiri herkesi duygulandırdı. Konusu ve oyuncuları ile herkesin gönlüne taht kuran dizi, yeni bölümüyle bugün ekranda olacak.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı.

Gönüllerde taht kuran ve herkesin beğenisini kazanan dizi, yeni sezonda da oyuncu kadrosunu korudu.

Yapımını Köprü Film'in üstlendiği ve Eskişehir Sivrihisar'da çekimleri sürdürülen TRT 1'in en iddialı dizisi Gönül Dağı'ndan, 38. bölümün ön izlemesi geldi.

Yeni bölüm öncesi seyircisine sürpriz yapan Gönül Dağı ekibi, ön izlemeyi YouTube üzerinden yayınladı.

Yayınlanan ön izlemede; Taner ve Dilek'in birbirine sevgiyle sarılması ve birbirilerine şiir okumaları yer alıyor.

İşte Gönül Dağı 38. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 38. bölüm ön izleme VİDEO

UTKU ATEŞ (SERDAR) GERİ DÖNECEK Mİ?

Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor.

Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.'' ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Utku Ateş'in geri dönmeyeceği netleşmiş oldu.