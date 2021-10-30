Gönül Dağı 38. bölüm ön izleme: Dilek ve Taner yeniden hayal kuruyor...

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Dilek ve Taner'in yeniden hayal kurmaya başladığı ve düğün hazırlıklarını hızlandırdıkları görüldü. Dilek'i mutlu etmek isteyen Taner, ona bir sürpriz yaptı.

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan, Berk Atan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Gönül Dağı, yeni bölümüyle bu akşam ekranda olacak.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, hikayesiyle izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başardı.

Cumartesi günlerine ambargo koyan ve birinciliği kimseye kaptırmayan diziden yeni bölüm öncesi ön izleme geldi.

Yayınlanan ön izlemede; Dilek ve Taner'in evlilik hazırlıklarını hızlandırmaya başladığı görüldü.

Dilek'i çok seven ve onunla evlenmek için uzun zamandır bekleyen Taner, ona bir sürpriz yaptı.

Dilek'i düğünü yapacakları yere götüren Taner, "Artık eski yollardan yürümek yok. Yepyeni yollardan yürüyeceğiz." dedi. İşte Gönül Dağı 38. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 38. bölüm ön izleme VİDEO

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Babası Muammer'le kavga eden Veysel ve Cemile kızlarıyla birlikte eve döndü. Ancak evden kısa süre sonra gideceğini söyleyen Veysel, aldığı arsayı Cemile'ye gösterdi.

Kasaba meydanında patates festivali düzenlenirken, sahneye çıkan Selami kasabalılara eğlenceli anlar yaşattı.

Selami patates festivalini alan Mezarcı İlyas'a kızarken, kasabada yeniden baş gösteren su sorununu ise Taner ve amcaoğulları çözdü.

Evden kaçan Asya yolda Ramazan'ın arabasına bindi ve birlikte kasaba meydanına geldiler. Onları gören Asuman ve Mezarcı İlyas şoke oldu.