Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı: Dilek gitti, Taner perişan!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Taner ve Dilek'in ayrıldığı görülürken, Dilek ise kasabadan gitti. Dilek'in arkasından bakan ve oldukça üzgün olan Taner, annesi Halime ile yüzleşti.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günleri ekrana gelmeye devam ediyor.

Farklı hikayeleri seyirciyle buluşturan dizi, geçtiğimiz hafta hem ağlattı hem de sahneleriyle gönüllerde yeniden taht kurdu.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 39. bölüm 2. fragmanı ise görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Dilek ve Taner'in yüzleştiği ardından ayrıldığı görülürken, Dilek ise kasaban gitti.

Dilek'in gidişi Taner'i üzerken, Halime oğluna "Anana hakkını helal et oğlum. Hepsi benim suçum. Ben senin aşkını, hayatını mahvettim. Affet oğlum.. Bu cahil ananı affet." dedi.

Doktor Kenan ailesini bulmak için yeniden adım atarken, gerçekleri öğrenmek için Döndü ve Muharrem'in evine geldi. İşte Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 39. bölüm 2. fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilek ve Taner düğün davetiyelerini hazırlarken, Halime ise Dilek'e sürpriz nişan yapmak istedi.

Halime'nin ısrarlarına dayanamayan ve eve gelen Dilek, sert sözler söyledi. O sözleri evdeki herkes duyarken, Halime bayıldı.

Dilek ve Taner'in aşkında bundan sonra neler olacağı merak edilirken, Veysel evden ayrılmak için arsayı satın aldı.

Doktor Kenan ailesiyle ilgili sır perdesini çözmeye çalışırken, Döne'nin hastaneye bıraktığı mendil ortalığı karıştırdı.