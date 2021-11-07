Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı: Mezarcı İlyas'ın çocukları Ramazan'ı kaçırdı!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Dilek ve Taner'in nikahının kıyıldığı görülürken, Mezarcı İlyas'ın çocukları Ramazan'ı kaçırdı. Ramazan'ın sesini duyan Asya, neye uğradığını şaşırdı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı, Cumartesi günleri yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, unutulmaz aşkları ve hikayeleri konu alıyor.

Cumartesi günlerine ambargo koyan ve yayınlanan yeni bölümleriyle zirveye oturan dizi, seyircilerin gönlünde taht kurdu.

Dün akşam yine hem keyifli hem de hüzünlü bir bölümle ekranda olan dizinin 40. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Dilek ve Taner'in nikah kıydığı görülürken, Ramazan ise Mezarcı İlyas'ın çocukları tarafından kaçırıldı.

Mezarcı İlyas'ın çocukları Ramazan'ı evin avlusuna getirirken, Ramazan'ın sesini duyan Asya heyecanlandı.

Asya'nın resim yaptığı ve Ramazan'ı çizdiği görülürken, amcaoğulları cirit yarışında dedeleriyle karşı karşıya geldi. İşte Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 40. bölüm fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 39. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Dilek'in Halime'ye bağırmasının ardından herkes şoke olurken, Halime daha fazla dayanamadı ve bayıldı.

Halime hastaneye kaldırılırken, Dilek ve Gülsüm Öğretmen ise kasabayı terk etme kararı aldı.

Dilek kasabadan ayrılmadan önce Taner'le yüzleşti ve yollarını ayırdı. O anlarda ağlayan ikili, seyirciye duygusal anlar yaşattı.

Bu ayrılıkla yıkılan Taner, Dilek'in gitmesine izin vermedi ve onu yeniden evlenmeye ikna etti.

Ramazan ve Asuman uzun bir süre sonra yeniden karşılaşırken, kafası karışan Doktor Kenan Muammer ve Döndü'nün evine geldi.