Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı: Doktor Kenan'ı kurtlar parçaladı!

Gönül Dağı'nın yayınlanan 41. bölüm 2. fragmanında; ölüm belgesini gören ve hayal kırıklığına uğrayan Kenan, dağa çıktı. Kurt indiğini haber alan kasabalılar, Kenan'ın kanlı gömleğini buldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak.

Her bölümü ile hem eğlenceli hem de hüzünlü anlara sahne olan dizi, reytinglerde zirveyi bırakmıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı diziden, yeni bölüm öncesi fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Dilek ve Taner'in düğünden sonra Kapadokya'ya gittiği görülürken, Dilek'in tayini ise kasabaya çıktı.

Dilek'in tayininin kasabaya çıkması Taner'i mutlu ederken, Ramazan ve Veysel ev yapımına girişti.

Veysel belediyeden iznin çıkması üzerine Ramazan'ı alarak, evini yapacağı arsaya geldi.

Doktor Kenan cephesinde işler karışırken, Veysel'in ölüm kağıdını göstermesi olayları değiştirdi.

Doktor Kenan bu duruma daha fazla dayanamadı ve dağa çıktı. Kenan'ın dağa çıkmasının ardından kurt indiğini öğrenen kasabalı, doktoru aramaya çıktı.

Kasabalı dağda Kenan'ı ararken, Döndü ise ona ait olan kanlı bir gömlek buldu. İşte Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 41. bölüm 2. fragmanı İZLE