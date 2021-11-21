Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı: Ramazan ağabeylerinden dayak yiyen Asya'yı kaçırdı!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Dilek ve Taner balayı için Kapadokya'ya giderken, Ramazan ve Gülsüm Öğretmen ise ağabeylerinden dayak yiyen Asya'ya sahip çıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve hikayeleriyle herkesin kalbine dokunan Gönül Dağı, dün 40. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi yine çok konuşuldu.

Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünde; Taner yıllardır beklediği Dilek'e kavuştu ve ikili güzel bir düğünle evlendi.

Dilek ve Taner'in düğününde birden fazla aksilik amcaoğullarının yakasını bırakmazken, Ramazan'ı ise Mezarcı İlyas'ın çocukları kaçırdı.

Ramazan'ı bir yere götüren ve bağlayan Mezarcı İlyas'ın çocukları babalarından gizli iş yaparken, Ramazan'a Asya yardım etti.

Asya, Ramazan'a yardım ettiği için ağabeylerinden dayak yedi ve Ramazan'ın kollarında bayıldı.

Doktor Kenan ise Döndü ve Muammer'e çocukları olduğunu söylemezken, Veysel'in gösterdiği ölüm kağıdı ile yıkıldı.

Bu gelişmelerle sona eren dizinin yayınlanan son fragmanında ise Dilek ve Taner'in balayı için Kapadokya'ya gittiği, Mezarcı İlyas'ın kızını bulmak için Ramazan'ın evine geldiği görüldü.

Ramazan ve Gülsüm Öğretmen dayak yiyen Asya'yı vermezken, Veysel ise yeniden babasıyla karşı karşıya geldi. İşte Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 41. bölüm fragmanı İZLE