Gönül Dağı 41. bölüm ön izleme: Döndü oğlu Kenan'ın kanlı gömleğine ulaştı!

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan ön izlemesinde; dağa çıkan ve kaybolan Kenan'ı arama çalışmaları devam ederken, kanlı bir gömlek bulundu. Kanlı gömleği gören Döndü ise gözyaşlarını tutamadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısında olacak.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümde; Taner ve Dilek evlenirken, düğünlerine ise İzzet Altınmeşe geldi.

İzzet Altınmeşe'nin söylediği şarkılar herkese eğlenceli anlar yaşatırken, Kenan ise yıkılan taraf oldu.

Kenan annesi olduğunu söylemek için Döndü'nün kapısına geldi ancak Veysel onu ölüm kağıdı ile karşıladı.

Ölüm kağıdını gören ve büyük yıkım yaşayan Kenan, ortadan kayboldu ve dağa çıktı. Yayınlanan yeni ön izlemede ise Kenan'ın arandığı görüldü.

Kasabalının dağda kurt olduğuna yönelik söyleminin ardından yüreğine ateş düşen Döndü, oğlunun kanlı gömleğini buldu.

Oğlunun kanlı gömleğini gören ve gözyaşlarını tutamayan döndü, gömleği koklamaya başladı. İşte Gönül Dağı 41. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 41. bölüm ön izleme İZLE