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Gönül Dağı 42. Bölüm 2. fragmanı: Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan...

Gönül Dağı 42. Bölüm 2. fragmanı: Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan...

TRT 1 dizisi Gönül Dağı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Veysel'in "Bir anam vardı o evde beni ayakta tutan adamın biri geldi 2 günde ne kadar izimiz varsa sildi attı." sözleri dikkat çekti.