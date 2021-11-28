Gönül Dağı: 42. bölüm fragmanı: Döndü ve Muammer Kenan'a kavuştu, Veysel'in boynu bükük kaldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Döndü ve Muammer, öldü sandıkları oğulları Kenan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Veysel'in üzgün olduğu görüldü.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 27 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 41. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin son bölümü, hem eğlenceli hem de üzücü anlara sahne oldu.

Dizinin merakla beklenen 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Döndü ve Muammer, öldü sandıkları oğulları Kenan'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Veysel'in üzgün olduğu görüldü.

Döndü, gözyaşları içinde, ''Cümle alem duysun bilsin. Kenan Bey benim oğlum. Kaybettiğim Yusuf'um...'' diyerek sevincini dile getirdi.

Veysel'in, ''Babam sonunda aradığı evladını buldu. En çok onun adına sevindim.'' sözleri ise yürekleri sızlattı.

Öte yandan Mezarcı İlyas'ın, Veysel'in ev yapacağı arsayı satın almak istediğini söylemesi üzerine çileden çıkan Veysel, bütün tuğlaları parçaladı.

Sinirlerine hakim olamayan Veysel'in, ''Biz ufacık hayaller kurduk be... Başımızın üstünde bir dam olsun istedik. Harammış bize!'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Gönül Dağı 42. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı - 42. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 41. BÖLÜM ÖZETİ

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"