Gönül Dağı 43. bölüm ön izleme: Asya ve Ramazan yakınlaştı, Asuman yalan oldu

Gönül Dağı 43. bölüm ön izleme: Asya ve Ramazan yakınlaştı, Asuman yalan oldu

Gönül Dağı'nın yayınlanan son ön izlemesinde; Asya'nın geçmişte yaşadıkları ekrana geldi. Ramazan ile yaşadıklarını hatırlayan ve onun resmini çizen Asya, izleyenleri duygulandırdı.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, izleyenlerine hem eğlenceli hem de hüzünlü anlar yaşatıyor.

Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, Cumartesi günlerine ambargo koydu.

Reytinglerde bir rekora imza atan Gönül Dağı, bu akşam yine yeni bölümü ile seyircisinin karşısında olacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde; Ramazan'a sevdalı olan Asya'nın yaşadıkları ekrana geldi.

Asya'nın çocukluğu ve annesi ile yaşadığı hem güzel hem de acı dolu anlar, seyirciyi oldukça üzdü.

Ramazan'a aşık olan ve onun resmini çizen Asya, onunla ilk karşılaştığı anları hatırladı ve duygulandı.

Ramazan'ı saf bir sevgiyle seven ve bekleyen Asya'ya bundan sonra ne olacağı merak edilirken, Asuman ile köprüleri yıkan Ramazan'ın kafası iyice karıştı.

Ramazan'ın Asya'ya mı yöneleceği yoksa Asuman'la arasını düzeltmeye mi çalışacağı seyircinin aklında dolaşan en önemli sorulardan birisi oldu.

Asuman ile olan aşkını aşamayan Ramazan, Asya'dan etkilenecek mi? Bozkırda yeni bir aşk yeşerecek mi? İşte Gönül Dağı 43. bölüm ön izleme...

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