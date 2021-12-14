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- Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanı: Zahide hamile, Sefer ölümün kıyısında!
Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanı: Zahide hamile, Sefer ölümün kıyısında!
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 22:23
- Güncelleme : 14.12.2021 - 22:48
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 44. bölümü ile Cumartesi günü seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Ecem Özkaya, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı diziden, yeni fragman yayınlandı.
Yayınlanan yeni fragmanda; Ciritçi Abdullah'ın Veysel ve Doktor Kenan ile birlikte dağa çıktığı görüldü.
Onları birbirine yakınlaştırmaya çalışan Ciritçi Abdullah'ın yaptığı konuşma dikkati çekerken, Mezarcı İlyas'ın oğulları ise Muammer'in dükkanına saldırdı.
Düğüncü Muammer'in dükkanını boşaltmaya çalışan Mezarcı İlyas'ın çocukları Veysel ve Doktor Kenan'la karşı karşıya geldi.
Taner cephesinde ise işler yolunda gitmezken, uçan araba hikayesinin çıkmaza girdiği görüldü.
Zahide hamilelik haberini Sefer'e gözyaşları içinde söyledi ancak Sefer, hastalığından bahsedemedi. İşte Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanı...
Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanı İZLE