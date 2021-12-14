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Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanı: Zahide hamile, Sefer ölümün kıyısında!

Gönül Dağı 44. bölüm 2. fragmanı: Zahide hamile, Sefer ölümün kıyısında!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Taner'in uçan araba için Ankara'ya gittiği ancak eli boş döndüğü görüldü. Hasta olduğunu Zahide'ye söyleyemeyen Sefer ise baba olacağını öğrendi.