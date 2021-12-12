Gönül Dağı 44. bölüm fragmanı: Veysel ile Kenan birbirine girdi!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 44. bölüm fragmanında; Ramazan ve Asuman'ın, yeniden başladıklarını kimseye söylememe kararı aldıkları görülürken Veysel ile Kenan birbirine girdi.

Anadolu'nun farklı kültürlerine aynı anda yer veren ve unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 11 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan 43. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin son bölümü, izleyiciler tarafından tam not aldı.

Dizinin merakla beklenen 44. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı. Gönül Dağı'nın son bölümünde, Ramazan ve Asuman'ın aşkı çıkmaza girerken yeni bölümde ise çift yeniden başladıklarını kimseye söylememe kararı alır.

Öte yandan Veysel ile konuşan Kenan, ''Sen ailenin yanında büyüdün Veysel. Onların sana gösterdiği sevgi gerçekti.'' dedi. Veysel ise ''Sen dışlanmak nedir bilir misin? Sen bunları elalemin evinde yaşadın, ben kendi evimde yaşadım. Bana ne anlatıyorsun?'' diyerek Kenan'a çıkıştı.

Muammer ise, ''Evlatlarım bir araya gelmiyor. Her şey dağılıp gitti.'' diyerek Ciritçi Abdullah'tan yardım istedi. İşte Gönül Dağı 44. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 44. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan ve Asuman’ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?

Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile’nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?

Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan’ın Asya’yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?