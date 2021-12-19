Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı: Seferin hastalığı ilerledi, hikayesi bitmek üzere!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Sefer'in hastalığının yavaş yavaş ilerlediği görüldü. Mezarcı İlyas kasabayı boşaltıp herkesi sürgün ederken, devreye Ciritçi Abdullah girdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dün yine eğlenceli bir bölümle seyircisinin karşısına çıktı.

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Sefer hastalığını Dişçi Musa'ya söyledi ve tek başına savaşmak istediğini belirtti.

Sefer'in durumu gittikçe belirgin bir hale gelirken, ona en müjdeli haberi Zahide verdi ve hamile olduğunu söyledi.

Taner ise uçan araba hayali için Ankara'dan teklif aldı ve ona yol parasını Rıfat verdi. Ankara'ya giden Taner, kasabaya eli boş döndü.

Amcaoğulları para konusunda gittikçe sıkışırken, Ramazan ve Asuman'ın aşklarını gizli saklı yaşamaları keyifli anlara sahne oldu.

Dizi bu gelişmelerle sona ererken, Youtube üzerinden 45. bölüm fragmanı görücüye çıkarıldı.

Yayınlanan 45. bölüm fragmanında; Sefer'in hastalığı nedeniyle ailesini unutmaya başlayacağı görüldü.

Yaşadığı zorluklar ile herkesi duygulandıran Sefer, "Bir karanlığın içinde kalacaksın diyorlar bana Badegül. Çocukların olmadığı, Zahide'nin olmadığı..." dedi.

Taner ise Ankara'dan eli boş dönünce kolları sıvadı ve amcaoğulları ile kendi şirketini kurmaya karar verdi.

Köydeki her şeyi satın alan Mezarcı İlyas kasabalıyı sürgün ederken, devreye Ciritçi Abdullah girdi. İşte Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı İZLE