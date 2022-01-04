Gönül Dağı 46. bölüm 2. fragmanı: Asuman cenaze arabasıyla Ramazan'ı kaçırdı!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Sefer'in hastalığından Zahide'ye bahsettiği görüldü. Asuman ise babasının tavrından sonra evi terk etti ve Ramazan'ı cenaze arabasıyla kaçırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi verdiği yılbaşı arasının ardından, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Sevenlerinin özlediği ve gönüllerde taht kuran dizi, Cumartesi akşamı yeni ve eğlenceli bölümü ile yayınlanacak.

Dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan son fragmanında ise Sefer'in hastalığı ile yüzleşen Zahide'nin duygulandığı görüldü.

Sefer hastalığını anlatırken, "Unutacaksın diyorlar Zahide'm. Zahide'yi unutacaksın diyorlar." dedi.

Zahide ise "Kim ne demişse halt etmiş. Ben sana kendimi unutturmayacağım. Ben seni geç buldum o kadar kolay kaybetmeyeceğim" sözleriyle karşılık verdi.

İkilinin bu yüzleşmesi duygusal anlara sahne olurken, Ciritçi Abdullah ise belediye başkanının evine geldi.

Asuman ve Ramazan için bir şans daha isteyen Ciritçi Abdullah, evden eli boş döndü. Kavuşmaları gittikçe zorlaşan Asuman, daha fazla dayanamadı ve Ramazan'ı kaçırdı.

Durum karşısında şaşıran Ramazan ne yapacağını bilemezken, Asuman'ın ise oldukça kararlı olduğu görüldü. İşte Gönül Dağı 46. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 46. bölüm 2. fragmanı İZLE