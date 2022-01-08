Gönül Dağı 46. bölüm ön izleme: Meryem gözlerini kaç yaşında ve neden kaybetti?

Gönül Dağı 46. bölüm ön izleme: Meryem gözlerini kaç yaşında ve neden kaybetti?

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Meryem'in gözlerini kaybetme hikayesine yer verildi. Gözlerini kaybetme hikayesini anlatan Meryem, ön izlemeyi seyreden seyircileri duygulandırdı.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, verilen yılbaşı arasının ardından yeniden ekranlarda olacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde; gözleri görmeyen ama kalbi kocaman olan Meryem yer aldı.

Rıfat'ın aşık olduğu ancak annesinin istemediği ve sert sözlerle kalbini kırdığı Meryem, yaşadıklarını anlattı.

Nasıl gözlerini kaybettiğini anlatan Meryem, 6 yaşında ateşli bir hastalık geçirdiğini ve babasının hastaneye götürmek için geç kaldığını söyledi.

Hastanede gözlerini açan küçük Meryem'in babasına ilk sözleri, "Işığı açar mısın baba?" olurken, babası ise gözyaşlarına boğuldu.

Meryem'in yaşadıklarını anlattıktan sonra ağlaması ve babasının ona sarılması izleyenleri bir hayli duygulandırdı.

Meryem'in hikayesini anlatan 46. bölüm ön izlemesi ise Youtube üzerinden Gönül Dağı seyircisi ile buluştu. İşte Gönül Dağı 46. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 46. bölüm ön izleme İZLE