Gönül Dağı 47. bölüm 2. fragmanı: Asuman'ın babası Gedelli Belediye Başkanı Münir öldü mü?

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Asuman'ın Ramazan'la gitmesini istemeyen Münir'in daha fazla dayanamadığı görüldü. Asuman'ın acı çığlığı ise fragmana damga vurdu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin çekimleri, Sivrihisar'da devam ediyor. Cumartesi günü ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizi, 47. bölümü ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında; Mezarcı İlyas'ın yaptığı kötülüklere bir son verdiği ve Ciritçi Abdullah'la dertleştiği görüldü.

Aklını başına toplayan ve bundan sonra kötülük yapmak istemeyen Mezarcı İlyas, soluğu Gülsüm Öğretmen'in evinde aldı.

Asya'nın kapısına gelen ve ondan özür dileyen Mezarcı İlyas'ın üzgün hali ve gözyaşları seyirciyi şaşırttı.

Dilek - Taner cephesinde ise durumlar karışık... Cemile'nin çocuk konusunu açması eğlenceli anlara neden olurken, Dilek'in "Çocuk için daha zaman var" demesi Taner'i bir hayli şaşırttı. Taner'in bu söylem karşısında bozulduğu görüldü.

Asuman ve Ramazan'ın yeniden kaçtığını öğrenen Münir, karakola geldi ve Ramazan'ı nezarete attırdı.

Bununla kalmayan ve Asuman'a bir kez daha resti çeken Münir, bu defa başarılı olamadı. Asuman'ın onu dinlemediğini ve Ramazan'la gittiğini gören Münir, daha fazla dayanamadı.

Asuman'ın acı çığlığı ve koşup babasına gelmesi ise "Belediye Başkanı Münir öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Gönül Dağı 47. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 47. bölüm 2. fragmanı İZLE