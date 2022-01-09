Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı: Ramazan nezarethanede, Asuman babasıyla karşı karşıya!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Asuman'ın, Ramazan için ''O benim evleneceğim adam.'' diyerek babasına karşı çıktığı görüldü.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, 8 Ocak Cumartesi akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle de reytinglerdeki başarısını sürdürdü.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 47. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Gönül Dağı'nın yayınlanan 47. bölüm fragmanında; Asuman'ın Ramazan'ı kaçırdığı görülürken Ramazan'ın durumu Taner ve Dilek'e söylediği görüldü.

Öte yandan Ramazan, jandarma tarafından götürülürken Asuman ise babasına karşı çıkarak Ramazan için ''O benim evleneceğim adam.'' dedi. İşte Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 47. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar.

Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar.

Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?